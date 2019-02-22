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وزير المالية اللبناني: لتطوير العلاقات مع سوريا
2019/02/22 | 10:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الانصار/..

أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أن تطوير العلاقات مع سورية يصب في مصلحة لبنان.

وقال خليل في تصريح له عقب جلسة للحكومة اللبنانية اليوم: “أكدنا موقفنا بضرورة توسيع العلاقات مع سورية إلى أقصى الدرجات لمصلحة لبنان والدستور ينص على ذلك”.

وكان عدد من الوزراء والسياسيين اللبنانيين شددوا على أهمية العلاقة المميزة بين […]

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