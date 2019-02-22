2019/02/22 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أن تطوير العلاقات مع سورية يصب في مصلحة لبنان.وقال خليل في تصريح له عقب جلسة للحكومة اللبنانية اليوم: “أكدنا موقفنا بضرورة توسيع العلاقات مع سورية إلى أقصى الدرجات لمصلحة لبنان والدستور ينص على ذلك”.وكان عدد من الوزراء والسياسيين اللبنانيين شددوا على أهمية العلاقة المميزة بين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير المالية اللبناني: لتطوير العلاقات مع سوريا alansaar.

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