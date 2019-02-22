2019/02/22 | 10:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الانصار/..
أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أن تطوير العلاقات مع سورية يصب في مصلحة لبنان.
وقال خليل في تصريح له عقب جلسة للحكومة اللبنانية اليوم: “أكدنا موقفنا بضرورة توسيع العلاقات مع سورية إلى أقصى الدرجات لمصلحة لبنان والدستور ينص على ذلك”.
وكان عدد من الوزراء والسياسيين اللبنانيين شددوا على أهمية العلاقة المميزة بين […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية اللبناني: لتطوير العلاقات مع سوريا) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أكد وزير المالية اللبناني علي حسن خليل أن تطوير العلاقات مع سورية يصب في مصلحة لبنان.
وقال خليل في تصريح له عقب جلسة للحكومة اللبنانية اليوم: “أكدنا موقفنا بضرورة توسيع العلاقات مع سورية إلى أقصى الدرجات لمصلحة لبنان والدستور ينص على ذلك”.
وكان عدد من الوزراء والسياسيين اللبنانيين شددوا على أهمية العلاقة المميزة بين […]
هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير المالية اللبناني: لتطوير العلاقات مع سوريا alansaar.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية اللبناني: لتطوير العلاقات مع سوريا) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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