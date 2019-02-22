تركي آل الشيخ يلمح لتجميد نادي بيراميدز بعد تصريحات إعلامي مصري

2019/02/22 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نشر تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، تلميحا بتجميد استثماراته في الكرة المصرية.

ونشر آل الشيخ مقطع فيديو عبر حسابه بموقع فيسبوك للمذيع أسامة كمال، يهاجم فيه اتحاد الكرة بعد تمسكه بتبديل مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري بلقاء كأس مصر، يوم الخميس المقبل.

وقال أسامة كمال عبر برنامجه إنه لا بد من احترام المصريين وعدم البحث عن “كسر نفسهم”.

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