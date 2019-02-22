مصدر لـ “ناس”: تحرير مختطف واعتقال الخاطفين في بغداد

2019/02/22 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس تمكنت قوة امنية ضمن قاطع عمليات بغداد، الجمعة، من تحرير مختطف في العاصمة بغداد، فيما اعتقلت العصابة الخاطفة.وقال مصدر امني، في حديث لـ “ناس”، اليوم (22 شباط 2019)، إن “قوة امنية ضمن قاطع عمليات بغداد، حررت مختطف في العاصمة من قبضة خاطفيه”.وأضاف المصدر، الذي اشترط عدم الكشف عن اسمه، أن […]

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