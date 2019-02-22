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النقل: ايرادات الخطوط الجوية فاقت 4 مليار دينار في كانون الاول
2019/02/22 | 10:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس اعلنت وزارة النقل، الجمعة، ارتفاع ايرادات الشركة العامة للخطوط الجوية العرقية لشهر كانون الاول 2018، فيما أكدت أن الشركة ربحت نحو 4 مليار دينار.

وقال وزير النقل عبدالله لعيبي، في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (22 شباط 2019), “بعد التوجيه بضرورة تحسين الواقع المالي للشركة وزيادة نشاطها اصبحت الشركة رابحة بعد […]

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