2019/02/22 | 10:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس اعلنت وزارة النقل، الجمعة، ارتفاع ايرادات الشركة العامة للخطوط الجوية العرقية لشهر كانون الاول 2018، فيما أكدت أن الشركة ربحت نحو 4 مليار دينار.وقال وزير النقل عبدالله لعيبي، في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (22 شباط 2019), “بعد التوجيه بضرورة تحسين الواقع المالي للشركة وزيادة نشاطها اصبحت الشركة رابحة بعد […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: ايرادات الخطوط الجوية فاقت 4 مليار دينار في كانون الاول) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل: ايرادات الخطوط الجوية فاقت 4 مليار دينار في كانون الاول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).