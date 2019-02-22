2019/02/22 | 10:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس اعلنت وزارة النقل، الجمعة، ارتفاع ايرادات الشركة العامة للخطوط الجوية العرقية لشهر كانون الاول 2018، فيما أكدت أن الشركة ربحت نحو 4 مليار دينار.
وقال وزير النقل عبدالله لعيبي، في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (22 شباط 2019), “بعد التوجيه بضرورة تحسين الواقع المالي للشركة وزيادة نشاطها اصبحت الشركة رابحة بعد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: ايرادات الخطوط الجوية فاقت 4 مليار دينار في كانون الاول) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وقال وزير النقل عبدالله لعيبي، في بيان تلقى “ناس” نسخة منه اليوم (22 شباط 2019), “بعد التوجيه بضرورة تحسين الواقع المالي للشركة وزيادة نشاطها اصبحت الشركة رابحة بعد […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل: ايرادات الخطوط الجوية فاقت 4 مليار دينار في كانون الاول) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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