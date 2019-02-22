بعد انتخاب رئاسة برلمان كوردستان .. هذه هي الخطوات القادمة

2019/02/22 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد انتخاب هيئة رئاسة برلمان كوردستان،بدأت خطوات تشكيل حكومة الإقليم الجديدة، وأولى هذه الخطوات هي تشكيل اللجنة القانونية في البرلمان.

هيمن كاكا عبد الله، النائب في برلمان كوردستان عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني أفاد (باسنيوز) بالصدد قائلا: "لا يوجد أي موعد قانوني لتشكيل الحكومة، إلا أن رئاسة البرلمان تعمل على تشكيل اللجنة القانونية"، مؤكدا أن "تأخير تشكيل هذه اللجنة يخلق مشاكل لرئاسة البرلمان، لذلك من الضروري حسم مسألة اللجنة القانونية الأسبوع القادم".

بدوره الخبير القانوني بسام علي أفاد (باسنيوز) عن الموضوع، بالقول: "بعد أن يشكل برلمان كوردستان اللجنة القانونية، أول خطوة تقدم عليها يجب أن تكون تشريع قانون رئاسة الإقليم".

وبين أن القانون المذكور "يجب أن يتضمن عدة نقاط، منها أن يخول برلمان كوردستان بانتخاب رئيس الإقليم داخل البرلمان، ويحدد نسبة الأصوات اللازمة لانتخابه".

كما أشار إلى أن "القانون يجب أن يحدد مدة زمنية بعد جلسة البرلمان الأولى وانتخاب هيئته الرئاسية لانتخاب رئاسة الإقليم.



إلى جانب حسم أمور أخرى".

وحول المرحلة التي تلي انتخاب رئاسة الإقليم، قال الخبير القانوني إن "رئيس الإقليم سيكلف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل الحكومة، وسيكون أمامه ٣٠ يوما لإنجاز المهمة".





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