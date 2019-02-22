سباليتي: إنتر أفضل دون إيكاردي ونريد تفادي الكبار بالدوري الأوروبي

2019/02/22 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر رفض لوشيانو سباليتي، مدرب إنتر، الحديث مجدداً عن غياب مهاجمه ماورو إيكاردي، وطالب الصحافة بالتركيز على اللاعبين الحاضرين وما يقدموه.

وانتصر إنتر مساء الخميس على رابيد فيينا النمساوي برباعية نظيفة ليعبر لدور الستة عشر من الدوري الأوروبي بمجموع خمسة أهداف مقابل لا شيء.

وتحدث سباليتي مع "سكاي" بعد المباراة: "الآن أريد التحدث عن من يلعب، لا فائدة من الحديث عن الغائبين، هناك من يلعب ويعطي كل شيء في الملعب".



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وواصل: "صحيح، إنتر يلعب كمجموعة أفضل في المباريات الأخيرة، والفريق يرتكب أخطاء أقل، جربت بعض الحلول بالدفع ببوليتانو كمهاجم، ولكن مع عودة كايتا سيحتل هذا المكان".

وأكمل سباليتي: "لا أعرف إذا كان إيكاردي احتفل هذه المرة مع اللاعبين أم لا، أنا جئت لهنا لإجراء المقابلات الصحفية".

وختم حديثه حول القرعة الخاصة بالدور المقبل: "هنال 4-5 فرق قوية ومرشحة، ونفضل أن نتجنبها، ولكن الآخرون ينظرون لنا كمرشح أيضاً يجب تجنبه".

وتقام قرعة دور الستة عشر للدوري الأوروبي مساء الجمعة في تمام الثانية بتوقيت القاهرة، الواحدة ظهراً بتوقيت مكة المكرمة.

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