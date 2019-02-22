قوات سوريا الديمقراطية: سنحاول إجلاء ثلاثة آلاف مدني من آخر جيب لداعش

2019/02/22 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تحاول قوات سوريا الديمقراطية إجلاء ما تبقى من المدنيين من آخر جيب لتنظيم داعش في شرق سوريا، اليوم الجمعة، في تحرك ضروري قبل مهاجمة فلول عناصر التنظيم هناك أو إجبارهم على الاستسلام.

وقال مصطفى بالي مدير المركز الإعلامي لقوات سوريا الديمقراطية لرويترز إن القوات ستحاول مجددا، اليوم الجمعة، إجلاء أكثر من ثلاثة آلاف مدني قدر أنهم لا يزالون بداخل منطقة الباغوز.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية تتوقع إكمال عملية الإجلاء أمس الخميس لكن لم يغادر أي من المدنيين.



وقال بالي “إن نجحنا بإجلاء كامل المدنيين في أي لحظة سنتخذ قرار اقتحام الباغوز أو نجبر الإرهابيين على الاستسلام”.

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