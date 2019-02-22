2019/02/22 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..كشفت شبكة “سي إن إن” الأمريكية عن حكاية جديدة لشقيقتين سعوديتين تمكّنتا من الهرب من عائلتهما خلال رحلة سياحية معهما في كولومبو بسريلانكا؛ “بسبب ممارسة والدهما وأشقائهما عنفاً جسدياً عليهما”.ونقلت الشبكة، في تقرير متلفز لها على موقعها باللغة الإنجليزية، تفاصيل تمكّن الشقيقتين؛ وهن ريم وروان، (18 و20 عاماً) من الهرب أثناء رحلة عائلتهما، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب العنف..



شقيقتان سعوديتان تهربان من المملكة alansaar.

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