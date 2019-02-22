كنوز توت عنخ آمون خارج مصر

2019/02/22 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد العاصمة البريطانية لندن لاستقبال أكبر عدد من مقتنيات الملك توت عنخ آمون في إطار معرض يقول منظموه إنه "لن يتكرر مرة أخرى أبدا"، بحسب صحيفة الغارديان البريطانية.

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