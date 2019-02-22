الخطوط الجوية تحقق ايرادات تزيد عن 4 مليارات دينار خلال الشهر الماضي

2019/02/22 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة النقل ارتفاع ايرادات الشركة العامة للخطوط الجوية العرقية لشهر كانون الاول مقارنة (بشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني ) لسنة 2018.

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