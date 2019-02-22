بعثة الإتحاد الأوروبي تؤشر عدداً من السلبيات التي رافقت الإنتخابات العراقية

2019/02/22 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعدت بعثة الإتحاد الأوروبي تقريرا مفصلا اشرت فيه عدداً من

السلبيات التي رافقت الإنتخابات العراقية

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