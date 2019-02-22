الاعلان عن إيرادات الخطوط الجوية لكانون الأول الماضي

2019/02/22 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حققت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية إيرادات تجاوزت 4

مليارات و300 مليون دينار خلال شهر كانون الأول من العام الماضي،

وهو ما حولها إلى شركة "رابحة" بعد أن كانت "خاسرة" خلال الثلث

الأخير من العام 2018.

وقال وزير النقل عبد الله لعيبي في بيان إن الشركة "كانت خاسرة في

أشهر أيلول، تشرين الأول، وتشرين الثاني من العام الماضي 2018،

لكنها حققت خلال شهر كانون الأول إيرادات تخطت الأربعة مليارات

و344 مليونا و438 ألف دينار، وهو ما جعلها شركة رابحة".

وعزا الوزير بحسب البيان أسباب الخسارة خلال الأشهر الثلاثة

المذكورة إلى "زيادة المصروفات التي أدت إلى الخسارة في حجم

الإيرادات".

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