2019/02/22 | 10:33

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بغداد اليوم _ بغداد

طالب المركز العراقي لدعم حرية التعبير "حقوق"، الجمعة (22 شباط 2019)، وزير الصحة علاء العلوان، بإلغاء قرار معاقبة ذوي المهن الصحية المحتجين.

وذكر المركز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "يرفض ويستنكر إعمام وزارة الصحة إلى دوائرها في المحافظات كافة القاضي باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية (في إشارة لتوجيه العقوبات) بحق الموظفين الذين يتظاهرون احتجاجاً على عدم توفير حقوقهم من قبل المؤسسات المعنية"، مطالباً وزير الصحة "بإلغاء الإعمام الوزاري والاعتذار للموظفين الذين طالبوا بحقوقهم وعبروا عن احتجاجهم بشكل حضاري ينسجم مع الدستور العراقي النافذ، وبخلاف ذلك فإن المركز يصف هذا الإجراء الوزاري بالقمعي".

ودعا المركز، "الموظفين المتضررين من إجراء وزارة الصحة الى تسجيل دعاوى قضائية ضد وزير الصحة لارتكابه مخالفة دستورية في منع الموظفين من التعبير عن آرائهم، فيما يتعهد بتوفير فريق من المحامين لهذا الشأن."

وأضاف البيان، أنه "حصل على نسخة من وثيقة عاجلة جداً صادرة عن وزارة الصحة والبيئة تحمل الرقم (د.أم/1/12382أ في 21/2/2019) معنونة إلى دوائر الصحة في بغداد والمحافظات كافة/ المدير العام بالإضافة الى مدينة الطب".

وتنص الوثيقة: نظراً لتلكؤ بعض مؤسساتنا الصحية بسبب خروج موظفيكم من المهن الصحية بمظاهرات وترك العمل دون موافقات قانونية وأمنية مما تسبب تأخير الحصول على تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وبالتالي تهديد لحياة مرضانا لذا:

وتضيف الوثيقة: تقرر قيامكم بحث موظفيكم بالالتزام بالدوام الرسمي وتفعيل كافة مفاصل دوائركم واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية بحق المخالفين والذين لم يلتزموا بالعمل وحسب قانون انضباط موظفي الدولة المرقم (14) لسنة 1991.

بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو لجنة حقوق الانسان النيابية، يسرى رجب، الجمعة (22 شباط 2019)، عن وقوف ’’مافيات منظمة’’ وراء جرائم الاتجار بالبشر في العراق، مبينة أنهم يستغلون النساء والاطفال في الدعارة او التسول.

وقالت رجب في

بغداد اليوم- الديوانية

أعلن مدير دائرة الزراعة في الديوانية، صفاء الجنابي، موافقة الوزير على شمول جميع موظفي زراعة المحافظة، بقطع الأراضي السكنية.

وقال الجنابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "محافظ الديوانية والوفد المرافق له

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الخميس، عن ضبط خمس عجلات مستوردة بكتب مزورة في منفذ طريبيل الحدودي.

وقالت الهيأة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنها "ضبطت خمس عجلات مستوردة لصالح مواطنين (خارج الحرم

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