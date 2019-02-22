2019/02/22 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- ذكرت مصادر امنية عراقية أن المخابرات العراقية تمكنت من اعتقال خلية فرنسية تابعة لداعش مؤلفة من 13 فرداً وذلك في عملية نفذت داخل الاراضي السورية.

وقال مصدر امني لكوردستان 24 إن الخلية مؤلفة من 13 عضواً اغلبهم فرنسيون من اصول عربية بما يمثل "اكبر مجموعة تمويل للتنظيم الإرهابي".

وتأتي هذه العملية في وقت تشن فيه السلطات العراقية حملة على مكاتب الصرافة او الجهات التي يشتبه انه تعمل على تمويل التنظيم مالياً.

وتألفت الخلية من 11 فرنسياً ينحدرون من اصول عربية بالإضافة الى فرنسي الاصل وآخر عربي يقيم في فرنسا، بحسب المصدر الامني.

وقالت مصادر امنية اخرى ووسائل اعلام محلية إن العملية المخابراتية نُفذت قبل أيام بالتنسيق بين المخابرات العراقية والتحالف الدولي.

ولم يتسن معرفة تفاصيل الاعتقال او المنطقة التي جرت فيها العملية، كما لا يعرف على وجه الدقة الطريقة التي نقل فيها افراد الخلية من سوريا الى العراق.

وقالت وسائل إعلام عراقية إن العملية التي نفذتها المخابرات تمثل الأكبر وتم فيها تتبع المتهمين بتمويل تنظيم داعش في أكثر من دولة.

والى جانب الخلية الفرنسية، تم اعتقال 15 عراقياً على الأقل، وفق ما أفادت به وسائل الإعلام المحلية، مشيرة الى ان اغلب العراقيين اعتقلوا في تركيا.

يأتي هذا بينما سلمت قوات سوريا الديمقراطية يوم امس الخميس العراق أكثر من 150 عراقيا وأجنبيا من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية حسبما اوردته وكالة رويترز.

وذكرت الوكالة نقلاً عن مصادر امنية أن هذه هي المجموعة الأولى من عدة دفعات بموجب اتفاق أبرم لتسليم 502 مقاتل بشكل إجمالي.





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