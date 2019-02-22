الرئيس البارزاني يبحث مع إيرج مسجدي العملية السياسية في العراق

2019/02/22 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلاستقبل الرئيس مسعود البارزاني، اليوم الخميس، السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، ووفداً مرافقاً ضمَّ قناصلَ إيران في كلٍّ من أربيل، السليمانية، كربلاء، والنجف، حيث ناقش المجتمعون العملية السياسية في العراق، والعلاقات بين أربيل وبغداد.وتناول الاجتماع أوضاع المنطقة، والعملية السياسية في العراق، كما تم تسليط الضوء على العلاقات بين أربيل وبغداد، والنظر بإيجابية للزيارة الأخيرة التي أجراها الرئيس البارزاني إلى بغداد.وأكد المجتمعون كذلك على أهمية توسيع العلاقات بين إقليم كوردستان والجمهورية الإسلامية الإيرانية على مختلف الأصعدة.كما ناقش الرئيس البارزاني مع الوفد الضيف خطوات تشكيل حكومة وبرلمان إقليم كوردستان.ترجمة وتحرير: أوميد عبدالكريم إبراهيم

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