هام بالتفاصيل قاسم سليماني يهاجم آل سعود ويه(دد بالانتقام بهذه الطرق

2019/02/22 | 10:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة اليوم الثامن الالكترونية هاجم اليوم قائد “فيلق القدس” التابع للحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، الحركة الوهابية وحكومة السعودية، مهدداً بالانتقام منهم لض(حايا الهجوم الأخير بزهدان، الذي استهدف عناصر بالحرس الثوري.حيث كشفت وكالة “تسنيم” عن قاسم سليماني، وتابعته اليوم الثامن قوله إن “الوهابية هي سبب الخلاف والتفرقة وسفك الدماء في المنطقة، ودمرت باسم التظيم …

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