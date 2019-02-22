2019/02/22 | 10:34

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مراسل الغد: اعتقال 40 شابا في القدس المحتلة وسط استنفار كبير لشرطة الاحتلال الإسرائيلي

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