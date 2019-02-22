2019/02/22 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..اعلنت قبائل مناخة بمحافظة صنعاء النفير العام ورفد الجبهات ورفض التطبيع مع الكيان الصهيوني.وجددت قبائل مناخة في لقاء قبلي حاشد اليوم بحضور يحيى المؤيد وعبدالله المروني ومشائخ وأعيان ووجهاء ومحلي المديرية البراءة من الخونة والمرتزقة.وأشارت إلى أن مشارکة المدعو خالد اليماني في مٶتمر وارسو لا يمثل الشعب اليمني بأي صلة، بل يعکس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص قبائل يمنية ترفض التطبيع مع الصهاينة alansaar.

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