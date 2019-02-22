2019/02/22 | 10:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..دمر الجيش اليمني واللجان الشعبية، آليتين إحداهما محملة بمرتزقة الجيش السعودي في جيزان ونجران.وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة الهندسة تمكنت من تدمير آلية عسكرية محملة بالمرتزقة بعبوة ناسفة شرق جبل جحفان بجيزان،مؤكدا تدمير آخرى قبالة السديس في نجران بصاروخ موجه.وكانت وحدة الهندسة قد تمكنت في وقت سابق اليوم من تدمير آليتين محملتين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تدمير آليتين للمرتزقة في جيزان ونجران alansaar.

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