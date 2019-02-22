2019/02/22 | 10:36

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تحرير مختطف واعتقال خاطفيه بعد يومين على اختطافه في بغداد

العراقامن

تحرير مختطف واعتقال خاطفيه بعد يومين على اختطافه في بغداد

الجمعة 22 فبراير 2019 - 10:25

صورة إرشيفية

أعلن قائد عمليات بغداد، اليوم الجمعة، عن تحرير مختطف واعتقال خاطفيه في احدى مناطق العاصمة وذلك بعد 48 ساعة من اختطافه.

وقال الفريق الركن جليل الربيعي، في حديث صحفي، إن "قوة من عمليات بغداد تمكنت، صباح اليوم، من تحرير مدني مختطف بعملية امنية نوعية بعد 48 ساعة من اختطافه في منطقة الكرادة، وسط العاصمة"، مبينا أن "العملية تمت باشرافي وبجهود استخبارية".وأوضح الربيعي أن "القوات الامنية القت القبض على الخاطفين في منطقة المشتل، شرقي بغداد"، مشيرا الى أن "الخاطفين كانوا يساومون ذوي المختطف بفدية قدرها 600 الف دولار مقابل اطلاق سراحه".انتهى...س ح

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