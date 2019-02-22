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النقل: الخطوط الجوية حققت إيراد 4.3 مليار خلال كانون الأول

العراقاقتصاد

النقل: الخطوط الجوية حققت إيراد 4.3 مليار خلال كانون الأول

الجمعة 22 فبراير 2019 - 10:19

الخطوط الجوية العراقية

أعلن وزير النقل عبدالله لعيبي، ارتفاع إيرادات الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية لشهر كانون الأول مقارنة (بشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني لسنة 2018، مبينا أن في شهر كانون الأول تحقق إيراد بلغ تقريبا 4.3 مليار دينار.

وقال لعيبي في بيان تلقته "الغدير"، إنه "بعد التوجيه بضرورة تحسين الواقع المالي للشركة وزيادة نشاطها اصبحت الشركة رابحة بعد ان كانت خاسرة في الاشهر السابقة ( ايلول ، تشرين الاول ، تشرين الثاني / في عام 2018 )"، مبيناً انه "في شهر كانون الأول تحقق إيراد قدره (4,344,438،589 ) مليار دينار".وأضاف ان "زيادة المصروفات في اشهر (ايلول ، تشرين الاول ، تشرين الثاني ) كان سبب في الانخفاض والاخسارة في حجم الإيرادات".انتهى..



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