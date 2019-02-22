2019/02/22 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

قال رئيس الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا"، سردار تشام، إن تركيا و"تيكا" مس...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تركيا تعتزم فتح قنصلية في كركوك وتؤكد تقديم كل ما يمكن للمحافظة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تركيا تعتزم فتح قنصلية في كركوك وتؤكد تقديم كل ما يمكن للمحافظة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).