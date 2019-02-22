رئيس أتلتيكو مدريد يرد على إهانة رونالدو

2019/02/22 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مباراة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس في الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا، الكثير من الجدل بعد احتفال المدرب الإسباني دييغو سيميوني، وتبادل الاستفزازات بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدووجماهير “الروخيبلانكوس”.وعند تسجيل أتلتيكو مدريد الهدف الأول في مرمى يوفنتوس احتفل سيميوني بطريقة “غير أخلاقية” اعتذر عنها فيما بعد.أما رونالدو، النجم السابق ل‍ريال مدريد، فاستقبل في […]

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