2019/02/22 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، قتيبة الجبوري، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، باتخاذ اجراءات عملية لإنصاف ذوي المهن الصحية والتمريضية ودعم جهود وزارة الصحة لتحقيق مطالبهم المشروعة وأهمها رفع التسكين عن الدرجات الوظيفية.وقال الجبوري في بيان اليوم، ان “لجنة الصحة والبيئة النيابية متضامنة مع ذوي المهن الصحية والتمريضية وتدعم وتؤيد كافة مطالبهم المشروعة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة النيابية تطالب عبد المهدي بإنصاف ذوي المهن الصحية والتمريضية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة النيابية تطالب عبد المهدي بإنصاف ذوي المهن الصحية والتمريضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).