2019/02/22 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، قتيبة الجبوري، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، باتخاذ اجراءات عملية لإنصاف ذوي المهن الصحية والتمريضية ودعم جهود وزارة الصحة لتحقيق مطالبهم المشروعة وأهمها رفع التسكين عن الدرجات الوظيفية.

وقال الجبوري في بيان اليوم ، ان "لجنة الصحة والبيئة النيابية متضامنة مع ذوي المهن الصحية والتمريضية وتدعم وتؤيد كافة مطالبهم المشروعة، وأهمها رفع التسكين عن درجاتهم الوظيفية وزيادة مخصصات الخطورة بالشكل الذي يتناسب مع حجم الجهود الكبيرة التي يبذلونها من خلال مهنتهم الانسانية وعطائهم وإخلاصهم في عملهم، آخذين بعين الاعتبار مدى أهمية وخطورة هذا القطاع المتعلق بحياة المواطنين".

وأضاف "نأمل ان تحسم اللجنة التي سيتم تشكيلها بأمر من مجلس الوزراء قضيتهم بأسرع وقت ممكن، وأن ترفع الغبن عن هذه الشريحة المهمة، علماً بأننا نتابع مجريات الأمور عن كثب وننتظر القرارات التي ستصدر عنها، كما سنواصل الضغط على الحكومة والجهات المعنية لتلبية كافة مطالبهم".

وكانت وزارة الصحة، أعلنت الأربعاء الماضي ان مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية من الوزارات المعنية لرفع التسكين الوظيفي لذوي المهن الصحية وزيادة مخصصات الخطورة لهم وتقديم توصيات اللجنة لمجلس الوزراء بأسرع وقت ممكن.

ونظمت الكوادر الحية في الأيام الثلاث الماضية، إضراباً عن العمل للمطالب برفع التسكين وزيادة مخصصات خطورة العمل.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة والبيئة النيابية تطالب رئيس الوزراء باتخاذ اجراءات عملية لإنصاف ذوي المهن الصحية والتمريضية) نشر أولاً على موقع (سكاي عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة والبيئة النيابية تطالب رئيس الوزراء باتخاذ اجراءات عملية لإنصاف ذوي المهن الصحية والتمريضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي عراق).