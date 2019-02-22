2019/02/22 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – عراق برس- 21 شباط / فبراير: أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، الخميس، اعتقال خمسة مسافرين في زرباطية والشلامجة ومطار بغداد.

واشارت في بيان لها الى ، انه “تم ضبط شاحنة محملة بعبوات بلاستيكية في منفذ مندلي الحدودي خاصة بتعبئة زيوت محركات السيارات مخبأ تحتها ماكنة تستخدم لطبع والصاق ليبل الأنتاج لموصفات المادة بلغة فارسية وكذلك تم ضبط رولة ليبل مع الماكنة معدة لهذا الغرض وهذا يدخل في مجال الغش الصناعي والتجاري، كما تم ضبط مسافر ايراني بحوزته كمية من أدوية بشرية مختلفة مع أعشاب طبية، و إعتقال مسافر عراقي صادرة بحقهِ مذكرة قبض من مكتب تحقيق الرصافة وفي السياق نفسه تم إتلاف مادة (سائل غسيل12 كارتون) في الطمر الصحي خارج المنفذ لانتهاء مدة صلاحيتها في منفذ زرباطية الحدودي ا، ما في منفذ الشلامجة فتم اعتقال مسافر عراقي بحوزته مبلغ قدرة خمسة ملايين دينار عراقي مزورة يروم الدخول بها الى الأراضي العراقية ، وتم في منفذ مطار بغداد الدولي إحالة مسافرين يحملان الجنسية البنغالية الى مركز شرطة مطار بغداد الدولي كونهم يحملان سمات مغادرة وعودة مزورة يرومان السفر من العراق الى دكا على متن الخطوط الجوية القطرية”.



انتهى اح

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال خمسة مسافرين في زرباطية والشلامجة ومطار بغداد بتهم مختلفة) نشر أولاً على موقع (عراق برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال خمسة مسافرين في زرباطية والشلامجة ومطار بغداد بتهم مختلفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراق برس).