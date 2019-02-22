عراق برس* تنشر نص البيان الختامي للمؤتمر الدولي الرابع لمكافحة “إعلام داعش” وفكره

2019/02/22 | 10:36

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بغداد – عراق برس- 21 شباط / فبراير: اختتمت ، اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة إعلام داعش وفكره الذي احتضنته العاصمة العراقية بغداد على مدى يومي العشرين من شباط والحادي و العشرين لعام 2019 بمشاركة ممثلين وخبراء ومستشارين وباحثين من أكثر من 60 دولة ومنظمة ووكالة دولية”.

واضاف البيان ، ان ” “المؤتمر قدم فيه المشاركون على مدى اليومين افكارا ومشاريع ومقترحات ورؤى ومعالجات علمية اختزلها ٤٦ بحثا متخصصا قدمت في عشر جلسات وباشراف لجنة علمية مختصة”مشيرا الى ، ان “توصيات المؤتمر اكدت على العمل المشترك مع التحالف الدولي لبناء وتطوير القدرات العراقية التخصصية في مكافحة اعلام داعش وفكره في مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء السيبراني، وتكثيف التعاون الدولي لمنع اعلام داعش من استغلال الفضاء الالكتروني والاستمرار بالعمل على ازالة ارشيف داعش الالكتروني بكل انواعه واشكاله”.

وبين المؤتمر، أن “من ضمن التوصيات يتبنى التحالف الدولي دعم انتاج ١٠٠ فيلم قصير بالتعاون مع مؤسسات الانتاج والتسويق العالمي ويقام في بغداد، كما تضمن المؤتمر اتفاق المؤتمرين على ترتيب متطلبات اقامة مؤتمر دولي للخطاب المعتدل خلال النصف الثاني من هذا العام”ﻻفتا الى “دعم جهود العراق في الملاحقة الدولية لوسائل الاعلام التي تدعم وتروج للارهاب والتطرف من خلال التنسيق مع فريق التحقيق الدولي في جرائم داعش”.



انتهى اح

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