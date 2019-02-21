بالصور.. الحشد والقوات الامنية ينفذان عملية واسعة في أبي صيدا شمال شرقي ديالى

2019/02/22 | 10:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذ الحشد الشعبي والقوات الامنية، الخميس، عملية امنية واسعة لملاحقة خلايا داعش وتأمين ناحية أبي صيدا شمال شرقي ديالى.وقال موفدنا ان عمليات ديالى للحشد واللواءين 4 و 23 في الحشد الشعبي بالاشتراك مع قوة من الجيش والشرطة الاتحادية والرد السريع، وباسناد من طيران الجيش شرع صباح اليوم بعمليات تمشيط و تفتيش لإنهاء تهديد خلايا داعش ...

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