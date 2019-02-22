2019/02/22 | 10:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

وسط الدخان المتصاعد والمباني المشتعلة، لدى أحمد غايب الملقب بـ"مستر كوتي" قصة يرويها من خلال الموسيقى.

في هذا المقطع الموسيقي المصور، الذي جرى تصويره على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت الصيف الماضي، يتسائل كوتي عن سبب استدعاء جيله لخوض حرب من أجل قادة لا يستطيعون تأمين المياه للمدينة.واندلعت في المدينة اضطرابات عنيفة الصيف الماضي أدت إلى إحراق المتظاهرين المباني الحكومية والحزبية.حيث قدمت موسيقى الراب لشباب البصرة المتعب من البطالة وتردي الخدمات فرصة النقد بالكلمات الغنائية.يسجل كوتي موسيقاه في استوديو خاص به في المنزل، فقد توقف عن التسجيل في الاستوديوهات الاحترافية عام 2016.يقول كوتي: "تعرضت للتهديدات من جهات مجهولة بشكل مباشر وغير مباشر". كما أنه يحترس عند اختيار المكان والزمان الذي يؤدي فيه عروضه، فمعظم حفلاته يتم ترتيبها من خلال الاتصالات الخاصة، لكنه لن يتوقف عن غناء موسيقى الراب.وأضاف أنه "أصبح هناك تقبل في الأونة الأخيرة لموسيقى الراب في العراق، لكن بالتأكيد توجد شريحة تذم هذا الفن". المدينة التي عرفت يوماً بقنواتها وأسواقها، أصبحت ممراتها المائية اليوم مسدودة بالنفايات بينما باتت مياه الشرب فيها قذرة.

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