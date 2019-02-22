مجلس البصرة يحذر من تكرار كارثة الجفاف في الصيف المقبل

2019/02/22 | 10:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حذر مجلس محافظة البصرة، الجمعة، من فقدان كميات المياه والعودة الى الجفاف الذي حدث خلال الصيف الماضي، مؤكداً ان المحافظة تفتقد للمياه الصالحة للشرب.وقال عضو مجلس المحافظة مجيب الحساني في تصريح لـ /المعلومة/، ان “على الرغم من هطول كميات كبيرة من الامطار في العراق الا انه لاتوجد اية ضمانات لمحافظة البصرة لضمان […]

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