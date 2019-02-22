تركيا: اعتقال 295 عنصراً من الجيش لصلتهم برجل الدين “غولن”

2019/02/22 | 10:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أصدر الادعاء العام التركي, الجمعة, أمراً باعتقال 295 شخصاً من افراد الجيش, يشتبه بأن لهم صلة برجل الدين فتح الله غولن.ونقلت وسائل اعلام تركية قول مكتب المدعي العام التركي ببيان, تابعه “ناس” اليوم (22 شباط 2019), إن “المدعي العام أمر باعتقال 295 من أفراد الجيش, بسبب الاشتباه في صلاتهم بشبكة رجل […]

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