نجم مارسيليا يرفض فرضية تمثيل الجزائر

2019/02/22 | 10:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر رفض ماكسيم لوبيز، نجم مارسيليا، فرضية تمثيل منتخب الجزائر في المستقبل وأكد أنه لم يتلقى أي مكالمة من مدرب الفريق جمال بلماضي لدعوته للعب معه.

وينحدر لوبيز من أصول جزائرية من ناحية والدته، بينما يحمل الجنسية الفرنسية عن أبيه، ولم يمثل أي من المنتخبين حتى الآن على المستوى الأول، ولكن لعب للديوك في الفئات العمرية.

وقال لوبيز مع "ليكيب": "هناك مجتمع جزائري كبير في مارسيليا، الجميع في الشوارع يتحدث معي عن الأمر وتمثيل الجزائر".



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وواصل: "ولكن الحقيقة أن تركيزي على اللعب مع المنتخب الفرنسي، أملك هدفاً مهماً وهو لعب أمم أوروبا في نهاية الموسم".

وأكمل لوبيز: "الأمر ليس وأنني لا أحب الجزائر أو أرفض تمثيلها، ليست أقاطع المنتخب الجزائري، ولكن لي أهداف أخرى".

وختم: "أريد أن أوضح أن لم يتصل بي أي أحد من الاتحاد الجزائري أو جمال بلماضي كما أُشيع في الماضي".

وخرجت عدة تقارير في فرنسا والجزائر بالأيام الماضية تتحدث عن احتمالية توجيه الدعوة للوبيز من قبل بلماضي في التجمع المقبل للمنتخب الجزائري.

وتدرج لوبيز في أكاديمية مارسيليا منذ الصغر حتى مثّل الفريق الأول في 2016 ومستمر معه حتى الآن.





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