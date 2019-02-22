مجلس الأوقاف الإسلامية يدعو الفلسطينيين للاحتشاد في الأقصى

2019/02/22 | 10:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا مجلس الأوقاف الإسلامية الشعب الفلسطيني للاحتشاد في المسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة، لإيصال رسالة حاسمة إلى الاحتلال أن الأقصى خط أحمر لن يسمح بالمساس به تحت أي ظرف.كما أشار المجلس إلى أن الاحتشاد إلى المسجد الأقصى سيستمر حتى صلاة العشاء، ويبلغ ذروته في صلاة الجمعة، وذلك لمواجهة مخططات التقسيم الذي يقوم به الاحتلال الإسرائيلي.

وتصاعدت إجراءات الاحتلال الساعية لتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا تمهيدا للسيطرة الكاملة عليه، وكان آخرها إغلاق باب الرحمة بالسلاسل الحديدية.

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