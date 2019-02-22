الإسماعيلي يواصل استعداداته لملاقاة شباب قسنطينة الجزائري بدوري أبطال أفريقيا

2019/02/22 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستعد فريق الإسماعلي بقوة لمباراة نظيره شباب قسنطينة الجزائرى، غدًا السبت، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

قال محمد محسن أبوجريشة، المدرب بالجهاز الفني للإسماعيلي، إن مباراة شباب قسنطينة الجزائري، تمثل طوق النجاة للدراويش، مشيرا إلى أن الفوز بها سيعيد الفريق إلى المنافسة على التأهل للدور التالي.

ويحتل الفريق الجزائري، المركز الثاني في مجموعته برصيد 6 نقاط، أما الإسماعيلي يتذيل الترتيب بدون نقاط بعد الخسارة في الجولتين الماضيتين، أمام مازيمبي والأفريقي التونسي.

ويتطلع الفرنسي دينس لافاني مدرب شباب قسنطينة، إلى تحقيق الفوز، مستفيدًا من تجربته في الدوري المصري، عندما درب الاتحاد السكندري وسموحة.

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