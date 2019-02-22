مجلس الانبار: القوات الامنية تفرض سيطرتها على الشريط الحدودي مع سوريا

2019/02/22 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اكد عضو مجلس محافظة الانبار فرحان محمد الدليمي، الجمعة، ان القوات الامنية تفرض سيطرتها بالكامل على طول الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار .وقال الدليمي في تصريح لوكالة الـ/ المعلومة/ ان ” القوات الامنية المتمركزة على طول الشريط الحدودي مع سوريا غربي الانبار، تفرض سيطرتها بالكامل على كافة المنافذ بالتزامن مع وقوع […]

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