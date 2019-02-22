عادل عبد المهدي للعراقيين :

2019/02/22 | 11:04

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بغداد- العراق اليوم:

منذُ اعتراض الكتل السياسية بقيادة السيد مقتدى الصدر على ترشيح فالح الفياض وزيراً للداخلية، كان الب...





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