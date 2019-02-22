2019/02/22 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص فيديو: نزول ثوريّ ببلدتي أبوصيبع والشاخورة رفضاً للتطبيع الخليفي مع الكيان الصهيوني alansaar.

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