حقوق الانسان تدعو فنلندا للتوقف عن ابعاد اللاجئين العراقيين

2019/02/22 | 11:05

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بغداد اليوم- بغداد

دعا عضو مفوضية حقوق الانسان فاضل الغراوي، الجمعة 22 شباط 2019، السلطات الفنلندية الى التوقف عن ابع...





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