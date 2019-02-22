أمن نينوى ينفي تسلل قيادات تنظيم داعش من سوريا الى العراق

2019/02/22 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداددعا مدير المركز المشترك لاستخبارات وأمن نينوى اللواء الركن عبدالخالق الخيكاني، المواطنين في المحافظة الى التمتع بالحس الامني حتى لا يقعوا ضحية الاستغلال، نافيا في الوقت نفسه الأنباء التي تحدثت عن تسلل قيادات من تنظيم داعش من سوريا الى العراق عبر الحدود مع نينوى.

وقال الخيكاني في مؤتمر صحفي عقده في مقر المركز المشترك لاستخبارات والأمن في مدينة الموصل لاستعراض نشاطات الاجهزة الامنية والاستخبارية في المحافظة خلال الفترة الماضية وحضره “النور نيوز” انه “منذ بداية 2019 تم اعتقال 303 متهم وفق مذكرات قبض رسمية بقضايا ارهابية، وتم ضبط 1821 من مخلفات داعش بجهود القطعات الامنية وتم تفجيرها بشكل مسيطر من قبل الجهد الهندسي كما تم اكتشاف العديد من الإنفاق تابعة لداعش وتم تدمير 29 نفق”.

واضاف “العثور على 24 حزام ناسف، وقتل 12 عنصر ارهابي، وتمكنت خلية الصقور بالتعاون مع فق 15 و 20 للجيش العراقي تمكنو من متابعة عجلة مفخخة لتفجيرها في احد مناطق نينوى من خلال متابعة فنية وبشرية وتم تفجير العجلة تحت السيطرة واعتقال الشخص الذي كان يحاول تفجيرها ويجري التحقيق معه حاليا”.

وتابع “في ملف العمليات الجنائية تم إلقاء القبض على 25 متهم بالسرقة بجرائم مختلفة مثل الدور والمعامل من قبل مديرية مكافحة واجرام نينوى، واعتقال شبكة تزور مكونة من 13 شخص، وإلقاء القبض على ثمان اشخاص متهمون بالتهريب، و اربعة 4 متهمين بجرائم خطف”.

وقال الخيكاني ان “جهاز الامن الوطني احتجز عجلة محملة بالحنطة المسروقة، كذلك تمكن وبالتعاون مع قسم الجريمة المنظمة من اعتقال عصابة تزوير عملة وحيازة مبلغ 75 ملبون دينار عراقي بفئة 50 الف واكثر من 5900 جميعها مزورة، واعتقال عصابة مكونة من اربعة اشخاص لابتزاز المواطنين، واعتقال اشخاص يرتدون الزِّي العسكري كانوا يحاولون سرقة دور المواطنين”.

واضاف “تمكنت الجريمة المنظمة من اعتقال عصابة تقوم ببيع وتهريب الاثار وتم ضبط بحوزتهم 150 قطعة اثرية معدة للبيع بمبلغ 300 الف دولار”.

ولفت مدير المركز المشترك لاستخبارات والأمن في نينوى أن “هناك عصابات منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي تستغل المواطنين وضروفهم بالسحر والخيرة والاحتيال على المواطنين والنساء وابتزازهم لاحقا وتم اعتقال احدى العصابات التي كانت تبتز احدى الفتيات بنشر صورتها او تسلميهم مبلغ 5000 دولار”.

واضاف “تم مداهمة وغلق مقرات تدعي انها مقرات لمنظمات او جمعيات بعضها وهمي وتبين انها لها ارتباطات اخرى من خلال استغلال المواطنين والادعاء بتسهيل المعاملات، وهناك هناك عيادات غير رسمية تروج لامور مضرة بالصحة وتم ضبط عيادتين اثنتين احدها فيها جهاز بسيط لا يقدم اَي علاج ويستغلون المواطنين”.

وتابع “تمكن جهاز المخابرات الوطني من اعتقال عدد من الوافدين الى داخل نينوى بصورة غير رسمية من الأجانب والعرب، وهنا ننوه أن وافد يدخل المحافظة بدون فيزا صادرة من الدولة العراقية سيتم اعتقاله فورا”.

ودعا المواطنين في نينوى الى “تمتع بالحس الامني حتى لا يقع ضحية الاستغلال وكذلك وجود مراكز استخبارية منتشرة تقدم المساعدة والحماية لاي مواطن يتعرض للابتزاز لكن على المواطن الابلاغ على حالات الابتزاز”.

وبخصوص الأنباء عن عبور قيادات من تنظيم داعش من سوريا الى محافظة نينوى في العراق ومعهم مبالغ طائلة قال الخيكاني “القطعات الأمنية منتبهة وواعية وتراقب الحدود بشكل مستمر لمنع حدوث اَي حالة تسلل ومع احترامي لوسائل الاعلام هذه المعلومةوليست دقيقة ومع ذلك نحن نراقب الارض، وكان هناك توجيه واضح خلال زيارة يوم امس من رئيس اركان الجيش ونائب العمليات المشتركة بخصوص مراقبة الحدود مع سوريا”.

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