الحلبوسي والدليمي يبحثان الخطط التي تحقق هدف التنمية الاقتصادية في العراق

2019/02/22 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، وزير التخطيط نوري صباح الدليمي والوفد المرافق له.

وبحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه انه “جرى خلال اللقاء بحث السبل الكفيلة للنهوض بدور الوزارة من خلال وضع الخطط والتصورات التي تحقق هدف التنمية الاقتصادية والبشرية في العراق، بالتعاون مع الجهات الساندة، وكذلك تم التطرق إلى ملف تقاطع الصلاحيات بين مؤسسات الدولة”.

واضاف البيان انه تم ايضا مناقشة “تقويم أداء وتنفيذ المشاريع الاستثمارية ورفع كفاءتها ضمن إطار تفصيلي، واقتراح المشاريع الاستراتيجية التي تتزامن مع مرحلة البناء التي ستُقبل عليها البلاد”.

وتابع كما “استعرض اللقاء متابعة ملف التعاون الدولي فيما يتعلق بالمنح والمساعدات المخصصة لمشاريع إعادة الإعمار في المناطق المحررة، وتلك التي تعاني نقصا في الخدمات وتنفيذها دون تلكؤ”.

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