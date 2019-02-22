بدون مشاركة قوات البيشمركة.. تشكيل قيادة عمليات مشتركة في كركوك

2019/02/22 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلتم تشكيل قيادة عمليات مشتركة في مدينة كركوك، ومقرها حالياً في البناية التي كانت تابعة للمجلس القيادي للحزب الديمقراطي الكوردستاني،وذلك لإعادة إنتشار كافة القطعات المتكونة من الحشد الشعبي، والجيش العراقي، والقوات الخاصة، والشرطة الاتحادية، والداخلية، بالإضافة الى قوات مكافحة الإرهاب في المدينة واطرافها، وبدون مشاركة قوات البيشمركة.فقد أصبحت القوات العراقية المتواجدة في حدود محافظة كركوك بالإضافة الى الحشد الشعبي، جزءاً رئيسياً من هذه العمليات، ويسمح لها كأي قوة رسمية بالقيام بواجبات عسكرية والانتشار وبدء عمليات عسكرية في كل مناطق المحافظة.وقال اللواء الركن سعد حربية، قائد عمليات كركوك، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، "تم تشكيل المقر المتقدم في كركوك، لكي تخرج الاوامر من جهة واحدة، فلدينا العديد من القوات، مثل الشرطة الاتحادية، واللواء 4، واللواء 61، والقوات الخاصة، بالإضافة الى قوات جهاز مكافحة الارهاب، وقوات الحشد الشعبي في أطراف كركوك، كل هذه القوى تم جمعها تحت قيادة واحدة وذلك لتوفير الأمن ومعلومات موحدة لصالح محافظة كركوك".سيكون بإستطاعة الحشد الشعبي المشاركة في جميع العمليات المشتركة، وفي جميع مناطق كركوك، ولهم ان يشاركوا في وضع نقاط التفتيش المؤقتة في المدينة.من جانبه قال المتحدث بإسم الحشد الشعبي، علي الحسيني، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، "أن قوات الحشد الشعبي متواجدة حالياً في اطراف كركوك، ونعلم جميعا بوجود قيادة عمليات الموصل، وعمليات الانبار، فلتكن هناك عمليات كركوك أيضاً، وهذه إجراءات عسكرية، والحشد الشعبي هي قوات رسمية ذكرها الدستور، وعليه حماية المناطق التي يتواجد فيها، وتوجد بيننا تنسيقات جيدة، ودور الحشد سيكون مثل القوات الاخرى".وفي السياق ذاته، أوضح عضو لجنة التطبيع في مدينة كركوك من الحزب الديمقراطي الكوردستاني، شاخوان عبدالله، في تصريح لشبكة رووداو الإعلامية، بأنه "هناك عدد من الاخطاء القانونية والدستورية في تشكيل غرفة العمليات المشتركة بكركوك، فمثلاً هذه القوات وأعضاء غرفة العمليات غرباء عن كركوك، فضلاً عن حجزهم لمقر المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في كركوك".وأضاف، "لا يزال العمل مستمراً في ملف تطبيع الاوضاع في مدينة كركوك، وخصوصاً في النواحي السياسية والعسكرية، ونأمل ان يتم حلحلة جميع هذه المشاكل في الفترة المقبلة".

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