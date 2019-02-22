2019/02/22 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية للمرة الأولى في 5 جلسات في ختام تعاملات اليوم الجمعة، لكنه في الوقت نفسه تمكن من حصد مكاسب أسبوعية تتجاوز 500 نقطة.





وعلى الرغم من استفادة سوق الأسهم المالية في اليابان من الإشارات حول التطورات الإيجابية بشأن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين لكن البيانات الاقتصادية السلبية تركت بصمتها.





وكانت مجموعة من البيانات المتعلقة بالنشاط الصناعي داخل الولايات المتحدة ومنطقة اليورو صدرت بالأمس وأظهرت ضعفاً قوياً قد يساهم في مزيد من التقويض على الاقتصاد العالمي.





وتأثرت البورصة اليابانية سلباً بخسائر عدد من القطاعات وعلى رأسها أسهم الشركات المالية، حيث تراجع سهم شركة "ميتسوبيشي يو.إف.جيه فايننشال" بنحو 1.2% كما هبط سهم شركة "نومورا هولدنجيز" بنسبة 1.6%.





وبنهاية الجلسة، تراجع مؤشر "نيكي" الياباني بنسبة 0.2% ليغلق تعاملات الأسبوع عند مستوى 21425.51 نقطة.





ويعتبر هذا الهبوط هو الأول بعد موجة من المكاسب اليومية استمرت لمدة 4 أيام متتالية.





وعلى صعيد جلسات الأسبوع الجاري، فإن المؤشر الياباني حقق مكاسب تتجاوز 2.5% أو ما يوازي 525 نقطة.





أما المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس"، فشهد كذلك هبوطاً بنسبة تتجاوز 0.2% ليتراجع إلى 1609.52 نقطة.





وبحلول الساعة 7:36 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية ليسجل الدولار 110.73 ين.





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