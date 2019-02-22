البيت الأبيض: سنبقي 200 جندي في سوريا بعد الانسحاب

2019/02/22 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودوليأعلن البيت الأبيض، أنه سيتم إبقاء قوة أمريكية صغيرة “لحفظ السلام” قوامها 200 جندي تقريبا لفترة من الوقت في سوريا عقب الانسحاب منها.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان مقتضب، مساء الخميس، إن مجموعة صغيرة مؤلفة من نحو 200 جندي أمريكي مكلفين بمهمة “حفظ السلام” ستبقى في سوريا لفترة أخرى.

ولم توضح ساندرز أي تفاصيل أخرى حول الموضوع.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، قرر ترامب سحب قوات بلاده من سوريا بدعوى تحقيق الانتصار على تنظيم “داعش” الإرهابي، لكن دون تحديد جدول زمني.

وقدر مسؤولون أمريكيون أن عملية الانسحاب من سوريا قد تتواصل حتى مارس/آذار أو أبريل/نيسان المقبلين.

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