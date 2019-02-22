أودوي: تشيلسي قادر على الفوز على الجميع في الدوري الأوروبي

2019/02/22 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هيثم محمد فيسبوك تويتر حذر كالوم هودسون أودوي، موهبة تشيلسي، أن فريقه قادر على الإطاحة بأي خصم في الدوري الأوروبي بعد العرض القوي أمام مالمو مساء الخميس.

تشيلسي انتصر بثلاثية نظيفة على ضيفه السويدي ضمن إياب دور ال32 بعد سابق فوزه بهدفين لهدف ذهاباً، وسجل أودوي ثالث أهداف البلوز.

وقال الشاب الواعد مع "بي تي" بعد المباراة: "سعيد بالنتيجة، نعمل بجدية ولعبنا جيداً، العقلية تتحسن واستحقينا الانتصار، الهدف مكافأة".



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أحد المواهب البرتغالية الرائعة، هل تعرف من هو؟🤔 pic.twitter.com/HIh25kkNSW— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 22, 2019وأتبع: "نحن أقوياء كفاية للانتصار على أي فريق في البطولة، أتمنى أن أكون قدمت عرضاً جيداً وتركت انطباعاً إيجابياً".

وكان مدرب تشيلسي ماوريتسيو ساري قد أشاد بأودوي بعد المباراة وألمح أن الفريق يحتاج للتخلي عن أحد أجنحته لفتح المجال له.

وينتظر تشيلسي معرفة خصمه المقبل في الدوري الأوروبي بعد قرعة مساء الجمعة، بينما يلعب نهائي كأس كاراباو الأحد المقبل مع مانشستر سيتي.





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