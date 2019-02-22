القوات الامنية في كركوك تقتل قياديا في داعش الارهابي

2019/02/22 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت القوات الامنية في كركوك ،اليوم الجمعة، قياديا في عصابات داعش الارهابية ويعمل بصفة المرشد الديني لناحية الرشاد.

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