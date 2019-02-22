عمليات بغداد: تحررمختطفا وتلقي القبض على خاطفيه

2019/02/22 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قيادة عمليات بغداد ،اليوم الجمعة ،القبض على عصابة للخطف وحررت مخطوفا لديهم ،بعد مطالبتهم ذوية بفدية مقدارها 600 الف دولار.

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