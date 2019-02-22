غزة: استعدادات للمشاركة بمسيرة جمعة الوفاء لشهداء الحرم الإبراهيمي

2019/02/22 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يستعد أهالي قطاع غزة، للمشاركة في جمعة "الوفاء لشهداء الحرم

الإبراهيمي" ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى، المستمرة منذ نهاية

مارس الماضي على الحدود الشرقية لقطاع غزة.ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار، أهالي غزة

للمشاركة الفعالة في جمعة “الوفاء لشهداء الحرم الإبراهيمي” بمخيمات

العودة، مؤكدة مواصلة المسيرات حتى تحقيق جميع أهدافها وعلى رأسها

إنهاء حصار غزة وإسقاط صفقة القرن المزعمة.وأكدت الهيئة على استمرار المسيرات الجماهيرية لحماية حق الفلسطينيين

بالعودة رغم كل المعاناة التي سببها الاحتلال، إضافة إلى رفع الحصار

وكسره عن قطاع غزة، والتأكيد على أن الحق في الحياة الكريمة دون

معوقات وحصار جائر استمر لأكثر من 12 عاماً.وطالبت الهيئة المواطنين بالتوجه إلى مخيمات العودة شرق قطاع غزة،

مؤكدة على سلمية المسيرة وجماهيريتها وعلى استمرارها حتى تحقق أهدافها

التي انطلقت من أجلها وهي حماية حقنا في العودة إلى فلسطين وكسر

الحصار الظالم عن غزة والتأكيد على حرية غزة وحقها في الحياة بأمن

وسلام.وفي ذات السياق، قالت قيادة مسيرات العودة إن "مسيرات العودة في

أسبوعها الـ٤7 تحمل رسالة دعم وإسناد للأسرى الأبطال ومهما بلغت

التحديات، فإننا لن نتخلى عنهم ولن نخذلهم".وقالت الهيئة إن المسيرات ستبدأ مع صلاة العصر مباشرة حتى نهاية يوم

الجمعة الساعة الخامسة مساءً.

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