2019/02/22 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع المستشارة السياسية

والإعلامية في رئاسة الجمهورية السورية بثينة شعبان تطورات الوضع في

سوريا والجهود الرامية للإسهام بالعملية السياسية فيها بما يضمن

سيادتها واستقلالها ووحدة وسلامة أراضيها.

وافادت وزارة الخارجية الروسية في بيان بأن لافروف اطلع شعبان على

نتائج القمة الرابعة لرؤساء البلدان الضامنة لعملية أستانا وهي

روسيا وإيران وتركيا التي انعقدت في سوتشي في الرابع عشر من شباط

فبراير الجاري.



هذا وتشارك شعبان في فعاليات الدورة الثامنة لمؤتمر

فالداي للحوار الدولي في موسكو والمكرسة لبحث آخر التطورات

والمستجدات في المنطقة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لافروف يبحث مع شعبان تطورات الوضع في سورية والجهود الرامية للإسهام بالعملية السياسية فيها) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لافروف يبحث مع شعبان تطورات الوضع في سورية والجهود الرامية للإسهام بالعملية السياسية فيها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).