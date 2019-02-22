2019/02/22 | 11:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/..أفاد مصدر امني في قيادة عمليات محافظة الانبار، بتدمير أربعة أنفاق سرية لعناصر عصابات “ داعش” الإجرامية بعملية أمنية غربي المحافظة.وقال المصدر إن “القوات الأمنية نفذت حملة استباقية استهدفت صحراء ناحية النخيب غربي الانبار، تمكنت خلالها تدمير اربعة انفاق سرية لعناصر داعش الاجرامية”.وأضاف, أن “الحملة أسفرت أيضاً عن تدمير ثلاثة خنادق وبئر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعملية امنية..



تدمير انفاق لداعش غرب الانبار alansaar.

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