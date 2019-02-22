مؤبد لأسترالي قتل ستة دهسا بسياراته في ملبورن

2019/02/22 | 11:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المحكمة العليا في ولاية فيكتوريا، اليوم الجمعة، أنها أصدرت حكما بالسجن المؤبد على أسترالي اندفع بسيارته بين عشرات المارة في شارع مزدحم وسط ملبورن

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